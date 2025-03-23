KARDELENLER 8. BÖLÜM İZLE | 23 Mart Pazar ATV ekranı ile Kardelenler yeni bölüm HD izle

ATV'nin ses getiren dizisi Kardelenler, sürükleyici hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi deneyimli isimleri buluşturan yapım, yıllar sonra yeniden bir araya gelen kardeşlerin geçmişle hesaplaşmasını ve sırların birer birer açığa çıkmasını konu alıyor. Merakla beklenen 8. bölüm, 23 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. İşte, yeni bölümle iligli ayrıntılar haberin devamında...