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Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
19:31
Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi
ATV ekranlarının izleyenleri ekran başına kilitleyen yeni dizisi Kardelenler bu akşam var mı yok mu takip edilmeye başladı. Her hafta pazar günü yayımlanmaya başlayan dizinin 9. bölümü gündemde. Konuyla ilgili gözler 30 Mart 2025 ATV yayın akışı programına döndü. Peki; Kardelenler yeni bölüm ne zaman?