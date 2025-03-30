Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

Kardelenler bu akşam var mı, 9. bölüm bu hafta yok mu gibi sorular dizi takipçilerinin gündeminde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken yapımın izleyenleri ekran başında sorgulamalarına başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla araştırmalar sürüyor. Peki; ATV ile Kardelenler yeni bölüm ne zaman?