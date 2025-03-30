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Haberler Yaşam Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 30.03.2025 19:27 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:31

Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

ATV ekranlarının izleyenleri ekran başına kilitleyen yeni dizisi Kardelenler bu akşam var mı yok mu takip edilmeye başladı. Her hafta pazar günü yayımlanmaya başlayan dizinin 9. bölümü gündemde. Konuyla ilgili gözler 30 Mart 2025 ATV yayın akışı programına döndü. Peki; Kardelenler yeni bölüm ne zaman?

Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

Kardelenler bu akşam var mı, 9. bölüm bu hafta yok mu gibi sorular dizi takipçilerinin gündeminde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken yapımın izleyenleri ekran başında sorgulamalarına başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla araştırmalar sürüyor. Peki; ATV ile Kardelenler yeni bölüm ne zaman?

Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

KARDELENLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Kardelenler 9. bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine yayında ne olduğunu merak edenler ATV yayın akışına yöneliyor.

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Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

ATV YAYIN AKIŞI - 30 MART 2025

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:10 Şansımı Seveyim

17:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

22:00 Ajan Johnny İş Başında

23:50 Bal Kaymak

Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

KARDELENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardelenler dizisinin 9. bölümünün 6 Nisan pazar akşamı ekranlara gelmesi beklenenler arasında.

Kardelenler bu akşam var mı yok mu? 30 Mart 2025 ATV yayın akışı ile Kardelenler yeni bölüm tarihi

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.