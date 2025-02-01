Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

KARDELENLER KONUSU

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler ilk bölümüyle Pazar akşamı başlıyor.

Usta isimlerle genç yetenekleri kadrosunda bir araya getiren Kardelenler, izleyicileri bir yandan aile bağları, aşk ve umut dolu bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan zorlu hayat mücadelesinin gerçekçi bir portresini sunacak.

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak.