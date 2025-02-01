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Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
20:16
Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?
ATV'nin yeni dizisi Kardelenler yakında izleyicilerle buluşuyor! Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin sırlarla dolu yüzleşmesini konu alıyor. Mutlu bir aile yemeğiyle başlayan bu buluşma, hiç beklenmedik şekilde sonlanacak ve o gece, herkesin hayatında silinmeyecek izler bırakacak. Kardelenler'in derin drama ve gerilim dolu hikayesiyle ekranlara damga vuracak. Peki, Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?