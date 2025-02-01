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Giriş Tarihi: 01.02.2025 20:16 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:16

Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler yakında izleyicilerle buluşuyor! Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin sırlarla dolu yüzleşmesini konu alıyor. Mutlu bir aile yemeğiyle başlayan bu buluşma, hiç beklenmedik şekilde sonlanacak ve o gece, herkesin hayatında silinmeyecek izler bırakacak. Kardelenler'in derin drama ve gerilim dolu hikayesiyle ekranlara damga vuracak. Peki, Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler, izleyicilerini derin bir drama ve gerilimle sarmaya hazırlanıyor. Mutlu bir aile yemeğiyle başlayan buluşma, beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve o geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır. Başrollerinde sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler, 2 Şubat'tan itibaren ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV'nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

KARDELENLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kardelenler dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Usta isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren NGM imzalı dizi, 2 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

KARDELENLER KONUSU

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kardelenler ilk bölümüyle Pazar akşamı başlıyor.

Usta isimlerle genç yetenekleri kadrosunda bir araya getiren Kardelenler, izleyicileri bir yandan aile bağları, aşk ve umut dolu bir yolculuğa çıkarırken diğer yandan zorlu hayat mücadelesinin gerçekçi bir portresini sunacak.

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak.

Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

KARDELENLER OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu ve karakter isimleri şu şekilde;

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

Kardelenler konusu nedir, oyuncuları kimler? ATV’nin yeni dizisi Kardelenler ne zaman başlıyor?

KARDELENLER 1. BÖLÜM KONUSU

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

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