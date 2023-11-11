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Giriş Tarihi: 11.11.2023 23:57 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 23:57

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerimde bu hafta neler yaşanacak merak ediliyordu. Yayınlanan fragmanın ardından seyircileri cumartesi gününü iple çekiyordu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi, heyecan ve duygu yüklü sahneleriyle 4 sezondur zengin oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle sevenlerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Peki, 104. Bölümde neler oldu? İşte, Kardeşlerim 104. Bölüm ve yeni bölüm hakkında detaylar…

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu Kardeşlerim'in hikaye ve senaryosu ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Geçen hafta yayınlanan bölümün ardından, bu hafta neler yaşanacak merak ediliyor. Kardeşlerim 104. bölümde Eren Ailesi büyük bir korkuyla karşı karşıya! İşte, Kardeşlerim 104. bölüm izle ekranı...

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

11 Kasım 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, hemen hastaneye kaldırılırken; tüm Eren ailesi, Asiye'nin bu olayda suçsuz olduğunu ispatlamak için çabalar.

Kulüpte, yeni açılacak bir pozisyon için seçmelere katılan Şengül'ün karşısına, şaşırtıcı bir rakip çıkar.

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Sarp'ın başına gelenlerden sonra, Yasmin ve Asiye arasındaki gerginlik, had safhaya çıkar.

KARDEŞLERİM 104. BÖLÜM TIKLA İZLE | Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz!

Akif ile Nebahat, Suzan'a yeni bir ilişki yaşatmak için harekete geçerler.

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