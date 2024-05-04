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Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 19:51

Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Başrollerinde Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 127. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!

Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

ATV'nin uzun soluklu sevilen dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Lizge Cömert, Melis Minkari, Recep Usta gibi genç oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyenlere seyir zevki yaşatan dizide, bu hafta heyecanlı sahneler izleyenleri derinden etkileyecek. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm!

Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor.

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Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

4 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM ÖZETİ

Kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır.

Mahallede yeni bir işe başlayan Ayten'in patronu, Orhan'ın hiç ummadığı birisi çıkar.

Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Geçmişten gelen, beklenmedik sürpriz bir misafir, Akif ile Süreyya'yı köşeye sıkıştırır. Orhan'ın Cansu'ya olan tavırları, Oğulcan'ın Ayten ile Cansu'yla yakınlaşmasına sebep olur.

Süsen'in, annesiyle ilgili öğrendiği birtakım gerçekler, Ömer ile olan ilişkilerinde, radikal gelişmelerin yaşanmasına yol açarken; Aybike ile Yasmin, büyük bir şokla karşı karşıya kalırlar.

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