Haberler
Yaşam
Kardeşlerim 127. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
19:51
Başrollerinde Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta kendilerini savunmak için Gökhan'ı etkisiz hale getiren Yasmin ile Aybike, büyük bir gerginlik içinde her şeyden habersizlerken, Akif ile Şevval'in Gökhan için başka bir planı vardır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 127. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!