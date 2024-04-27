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Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
23:34
Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor
Son olarak ATV'de 126.bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Celil Nalçakan, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete ve Yiğit Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Ömer ve Sarp'ın kaçırılması Ataman Koleji gençlerini yeniden birleştirmiştir. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kardeşlerim127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?