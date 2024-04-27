Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 23:34

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

Son olarak ATV'de 126.bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Celil Nalçakan, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete ve Yiğit Koçak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Ömer ve Sarp'ın kaçırılması Ataman Koleji gençlerini yeniden birleştirmiştir. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Kardeşlerim127. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Anne ve babalarını kaybedip hayatta yalnız başına kalan kardeşler annelerini kaybeden kuzenlerine destek oluyor. Bu sezonda yeni karakterlerin de eklenmesiyle hikayesini her geçen gün güçlendiren dizinin 127. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz. Diziye ait fragmanları aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/kardeslerim/fragman

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

"Tanışmış mıydık daha önce?"

"Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi gözlerin…"

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler.

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar. Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır.

Kardeşlerim 127. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ATV Kardeşlerim fragmanı bekleniyor

Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır. Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.

SON DAKİKA