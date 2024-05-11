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Kardeşlerim 128. Bölüm izle | ATV ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleri
Giriş Tarihi: 11.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
21:06
Kardeşlerim 128. Bölüm izle başında yerler alındı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi her hafta cumartesi günleri yayınlanıyor. Kardeşlerim yeni bölüm izle tek parça, kesintisiz seçenekleri araştırılıyor. Bu haftaki bölümde Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. İşte, Kardeşlerim son bölüm izle HD ekranı…