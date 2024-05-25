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Haberler Yaşam Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 19:50

Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Başrollerinde Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu haftaÖmer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 130. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!

Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

ATV'nin uzun soluklu sevilen dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi genç oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyenlere seyir zevki yaşatan dizide, bu hafta duygu yüklü sahneler izleyenleri derinden etkileyecek. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm!

Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor.

25 Mayıs 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 130. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

KARDEŞLERİM 130. BÖLÜM ÖZETİ!

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir.

Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.

Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur.

Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur.

Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır.

Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

Ömer, o değerli taşı bulup Süsen'i kurtarabilecek mi? Süsen tüm bildiklerini Ömer'e anlatacak mı?

Kardeşlerim yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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