Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!

ATV'nin uzun soluklu sevilen dizisi her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi genç oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle izleyenlere seyir zevki yaşatan dizide, bu hafta duygu yüklü sahneler izleyenleri derinden etkileyecek. İşte, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm!