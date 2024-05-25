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Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
19:50
Kardeşlerim 130. Bölüm izle ekranı! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle canlı!
Başrollerinde Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan) Melis Minkari (Aybike) ve Lizge Cömert (Süsen) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide bu haftaÖmer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, izlemek isteyenler için Kardeşlerim 130. Bölüm ATV dizi izle ekranı ile yayında!