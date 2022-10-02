Kardeşlerim 62. Bölüm fragmanı izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayında - Emel’e araba çarptı, Asiye’nin başı dertte!

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kardeşlerim 621 Son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünün ardından Kardeşlerim 62. Bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölüm sahnelerini merek eden seyirciler ise ''Kardeşlerim 62. Bölüm fragmanı izle'' şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte, ATV ile Kardeşlerim 62. Bölüm fragmanı izle ekranı ve 61. bölüm özeti…