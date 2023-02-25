Kardeşlerim 79. bölüm izle: Ömer gerçekleri öğreniyor! ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim son bölüm izle

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi genç yeteneklerin yer aldığı dizinin 25 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 79. Bölümünde, Ömer gerçekleri öğrenir ve Şevval'i depoya kilitler. Akif'in şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Dizinin sıkı takipçileri, ATV dizi izle ekranı ile Kardeşlerim 79. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kardeşlerim 79. bölüm izle…