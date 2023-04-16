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Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:49

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı izle araştırması hız kazandı. Her cumartesi ekranlara gelen ve reytinglerde sürekli birinci sırayı alan Kardeşlerim'in son bölümünde Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. " Dizinin son bölümü dün akşam ATV ekranlarında gösterime girdi. Yeni bölümde ne olacağını merak edenler, "Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak?" sorusunu yöneltmeye başladı. İşte ATV Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı izle ekranı