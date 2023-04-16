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Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 13:49

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı izle araştırması hız kazandı. Her cumartesi ekranlara gelen ve reytinglerde sürekli birinci sırayı alan Kardeşlerim'in son bölümünde Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. " Dizinin son bölümü dün akşam ATV ekranlarında gösterime girdi. Yeni bölümde ne olacağını merak edenler, "Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak?" sorusunu yöneltmeye başladı. İşte ATV Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı izle ekranı

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle araştırması hız kazandı. Dizinin son bölümü ekranlara geldi ve dizinin takipçileri yeni bölüm hakkında araştırmaya başladı. Son bölümde " Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar. " İşte ATV ile Kardeşlerim 87. bölüm fragmanı izle ekranı

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

KARDEŞLERİM 86. BÖLÜM KONUSU

Gençlerin başı belada!

"Mutluluğun resmini çizemeyiz ama umudumuzun heykelini bile dikeriz!"

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KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Berk'in biyolojik annesi Serpil'i yaralayan Ayla, Şengül'le birlikte ne yapacağını düşünürken, Zehra'nın suç çetesinden aldığı para dolu çanta, Asiye ve Doruk'un başını çok büyük bir belaya sokar.

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

Tüm Eren ailesi ve Akifler, Doruk ile Asiye'nin içine düştüğü duruma, hep birlikte bir çare ararlar. Ahmet ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, çocuklar hiç beklemedikleri bir anda, akıl almaz büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV Kardeşlerim fragmanında ne oluyor, yeni bölüm konusu ne?

KARDEŞLERİM 87. BÖLÜM KONUSU

Ömer sakın korkma ben yanındayım..."

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