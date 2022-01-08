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Haberler Yaşam Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2022 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 13:37

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cumartesi günü televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen Kardeşlerim dizisi Atv yayın akışı içerisinde bu hafta yayınlanmamasıyla beraber dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 35. Bölümü ile bu hafta ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak birçok dizi gibi Cumartesi'nin sevilen dizisi de Yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Bu noktada diziyle ilgili olarak "Atv yayın akışı ile Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm tarihi ve detaylar…

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kardeşlerim yeni bölüm için geri sayım başladı. Atv yayın akışı içerisinde yer almayan dizinin sıkı takipçileri "Atv yayın akışı ile Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapım bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ve detaylar…

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

KARDEŞLERİM NEDEN YOK?

Atv'nin sevilen dizisi bu hafta ekranlarda yer almayacak. Dizinin gelecek hafta Cumartesi günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Karate Kid (Yabancı Sinema)
12:40 Kalp Yarası
15:50 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
21:55 Kingsman: Altın Çember (Yabancı Sinema)
00:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
02:10 Kuruluş Osman
04:55 Bir Zamanlar Çukurova

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Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır.

Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

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