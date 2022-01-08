Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Her hafta Cumartesi günü televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen Kardeşlerim dizisi Atv yayın akışı içerisinde bu hafta yayınlanmamasıyla beraber dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 35. Bölümü ile bu hafta ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak birçok dizi gibi Cumartesi'nin sevilen dizisi de Yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Bu noktada diziyle ilgili olarak "Atv yayın akışı ile Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 8 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kardeşlerim yeni bölüm tarihi ve detaylar…