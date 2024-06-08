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KARDEŞLERİM FİNAL İZLE | Eren aileisi için mutlu son! ATV ile Kardeşlerim dizisi final izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
19:47
KARDEŞLERİM FİNAL İZLE | Eren aileisi için mutlu son! ATV ile Kardeşlerim dizisi final izle ekranı
ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi Kardeşlerim bu akşam final. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için 'Kardeşlerim izle' araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin finalinde Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar. Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Peki Ömer ve Süsen evlenecek mi, Ataman Koleji öğrencileri için mutlu son olacak mı? sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim final izle ekranı