Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

Kardeşlerim dizisi iki karakterin veda ihtimaliyle gündeme geliyor. Dizinin son bölümünde Kaan (Eren Ören) ve Süsen (Lizge Cömert) tartışma esnasında yüksek düşerek ağır yaralanmıştı. Yeni bölümde hastaneye kaldırılan ikili, Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu sorularıyla diziseverler tarafından araştırmaların odağına oturdu. Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü? İşte izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin 47. Yeni bölümünden detaylar ve merak edilenlerin yanıtı!