Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

Kaan ve Süsen ağır yaralı halde tedavi altına alınırken, olaydan kendini sorumlu hisseden Akif hem evladının üzüntüsüyle hem de vicdan azabıyla bekler. Bu sırada çocuklar, herkesi derinden sarsan kazanın ardından Kaan ve Süsen ölecek mi, kurtulacak mı diye çaresizce beklemeyi sürdürür. Kardeşlerim Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü? İşte merak edilenlerin yanıtı ve yeni bölümden detaylar…