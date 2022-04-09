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Haberler Yaşam Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?
Giriş Tarihi: 09.04.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 14:43

Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

Kardeşlerim dizisi iki karakterin veda ihtimaliyle gündeme geliyor. Dizinin son bölümünde Kaan (Eren Ören) ve Süsen (Lizge Cömert) tartışma esnasında yüksek düşerek ağır yaralanmıştı. Yeni bölümde hastaneye kaldırılan ikili, Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu sorularıyla diziseverler tarafından araştırmaların odağına oturdu. Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü? İşte izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin 47. Yeni bölümünden detaylar ve merak edilenlerin yanıtı!

Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

Kaan ve Süsen ağır yaralı halde tedavi altına alınırken, olaydan kendini sorumlu hisseden Akif hem evladının üzüntüsüyle hem de vicdan azabıyla bekler. Bu sırada çocuklar, herkesi derinden sarsan kazanın ardından Kaan ve Süsen ölecek mi, kurtulacak mı diye çaresizce beklemeyi sürdürür. Kardeşlerim Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü? İşte merak edilenlerin yanıtı ve yeni bölümden detaylar…

Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

KARDEŞLERİM KAAN VE SÜSEN ÖLDÜ MÜ?

Kardeşlerim 46. Bölümünde Süsen Akif'le ilgili gerçekleri öğrenmişti. Kaan, "Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum" diyerek öğrendiklerini herkese söylemeye çalışan Süsen'i durdurmak isterken ikili feci şekilde kaza geçirdi. Yüksekten düşen Kaan ve Süsen hastaneye kaldırıldı.

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Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

KAAN VE SÜSEN ÖLECEK Mİ, KURTULACAK MI?

Ağır yaralanan Süsen ve Kaan hastaneye kaldırılırken, hastane koridorlarında Akif ve çocuklar doktorlardan gelecek iyi haberleri bekler.

Kardeşlerim Kaan ve Süsen ölüyor mu? Eren Ören ve Lizge Cömert diziden ayrılıyor mu, Süsen ve Kaan öldü mü?

EREN ÖREN VE LİZGE CÖMERT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kaan ve Süsen'in diziden ayrılacaklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İkilinin bir süre hastanede kalması, önümüzdeki bölümlerde akıbetlerinin açıklanması bekleniyor.

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