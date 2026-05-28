Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2026 09:22

Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilde kargo şirketleri de çalışmaya ara verdi. Vatandaşlar, kargoların ne zaman açılacağını ve dağıtımların hangi tarihte yeniden başlayacağını araştırıyor. Bu noktada kargolar ne zaman açılacak, hangi gün dağıtıma başlayacak soruları yanıt arıyor.

  • ABONE OL
Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?

Bayram süresince birçok kargo firması hizmetlerine kısa süreli ara verirken, gönderi bekleyenler "Kargolar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatilde kargo şubelerinin ne zaman çalışmaya başlayacağı merak konusu oluyor.

Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?

KARGOLAR NE ZAMAN DAĞITIMA BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla uygulanan resmi tatil, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?

Tatil süresi boyunca kargo şubeleri kapalı olacak, teslimat ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Kargolar ne zaman açılacak? 9 günlük bayram tatilinde kargolar ne zaman dağıtıma başlayacak?

Kargo firmaları 1 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren yeniden normal çalışma düzenine geçecek. Kuryelerin de pazartesi gününden itibaren dağıtıma çıkması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA