Haberler
Yaşam
KARNE HEDİYESİ BAŞVURULARI 2024: Takdir-teşekkür alana 10 bin TL destek gündemde! Başarı Teşvik Programı şartları neler, bu yıl verilecek mi?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
21:04
KARNE HEDİYESİ BAŞVURULARI 2024: Takdir-teşekkür alana 10 bin TL destek gündemde! Başarı Teşvik Programı şartları neler, bu yıl verilecek mi?
Geçtiğimiz Cuma günü karnelerin alınması ile yaz tatiline giriş yapıldı. Başarı Teşvik Programı ile takdir teşekkür alan öğrencilere devlet desteği verileceği gündeme gelirken öğrenciler ve velileri "Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda konu ile ilgili olarak "Devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve orta öğretim öğrencilerine asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz" müjdesini duyurmuştu. Aynı desteğin 2024 yılında uygulanıp uygulanmayacağı merak araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, bu yıl takdir teşekkür alanlara para yardımı verilecek mi, ne kadar, kaç TL?