Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

Karneler basıldı mı sorusu e-okul VBS üzerindeki sistemde değişiklik yapmak isteyen öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde. MEB ile karne günü tarihi, saati, kuralları gibi pek çok detay sorgulanıyor. Karne ve takdir-teşekkür belgelerini almaya hazırlanan öğrenciler sorularını arama motoruna yöneltiyor. Peki; karneler ne zaman verilecek, saat kaçta dağıtılacak?