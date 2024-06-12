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Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri
Giriş Tarihi: 12.06.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
00:04
Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sona eriyor. 14 Haziran günü gerçekleşecek karne günü sonrası yaz tatili başlıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenebilmek adına karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak sorularına yanıt arıyor. Bu yıl için son kez sınıflarında bulunacak ve öğretmenlerinden karnelerini teslim alacak öğrenciler karne günü saatleri için de araştırmalara hız kazandırdı. Peki; MEB ile karneler saat kaçta verilecek? İşte, detaylar...