Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri
Giriş Tarihi: 12.06.2024 00:04 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 00:04

Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı sona eriyor. 14 Haziran günü gerçekleşecek karne günü sonrası yaz tatili başlıyor. Öğrenciler son notlarını öğrenebilmek adına karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak sorularına yanıt arıyor. Bu yıl için son kez sınıflarında bulunacak ve öğretmenlerinden karnelerini teslim alacak öğrenciler karne günü saatleri için de araştırmalara hız kazandırdı. Peki; MEB ile karneler saat kaçta verilecek? İşte, detaylar...

Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

Karneler basıldı mı sorusu e-okul VBS üzerindeki sistemde değişiklik yapmak isteyen öğrenci ve öğretmenlerin gündeminde. MEB ile karne günü tarihi, saati, kuralları gibi pek çok detay sorgulanıyor. Karne ve takdir-teşekkür belgelerini almaya hazırlanan öğrenciler sorularını arama motoruna yöneltiyor. Peki; karneler ne zaman verilecek, saat kaçta dağıtılacak?

Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 14 Haziran günü sona eriyor. Öğrenciler belge üzerinde yapılacak değişiklikler için karnelerin basım tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Karne basım sürecinin son hafta tamamlandığı biliniyor. Genellikle hafta başında tamamlanan sistem girişleri için geri sayım başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK, SAAT KAÇTA?

Karneler genellikle sabah saatlerinde alınıyor. Öğlen saatlerinde eğitim veren okullar için bu saatin öğle saatlerine sarkması da mümkün.

Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri

KARNE GÜNÜ SERBEST Mİ GİDİLECEK?

Birçok okul mevzuatında okulun son gününe kadar forma giyilmesi yönünde maddeler bulunuyor. Ancak bu durum özel ve MEB'e bağlı okullara göre değişiklik gösterebilir.

Konuyla ilgili öğretmenlerden bilgi alınması tavsiye ediliyor.

Karneler basıldı mı, ne zaman dağıtılacak, saat kaçta? 2023-2024 MEB takvimi ile karne günü bilgileri
SON DAKİKA