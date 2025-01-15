Haberler
Yaşam
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
07:47
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?
Karne günü için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı geride kalırken sömestr tatilinin ve karnelerinin coşkusunu yaşayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler bir dönem boyunca verdikleri çabasının ve emeğin karşılığı olan belgelerine kavuşacaklar. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek? İşte, MEB takvimi ile 2024-2025 1. dönem karne günü detayları