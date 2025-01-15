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Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 07:47

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

Karne günü için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı geride kalırken sömestr tatilinin ve karnelerinin coşkusunu yaşayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler bir dönem boyunca verdikleri çabasının ve emeğin karşılığı olan belgelerine kavuşacaklar. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek? İşte, MEB takvimi ile 2024-2025 1. dönem karne günü detayları

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 11 Eylül pazartesi günü ilk ders ziliyle başlamıştı. 17 Ocak'ta çalacak son ders zilinin ardından milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi tatilin tadını çıkartırken yeni döneme hazırlanacak. Karnelerine kavuşmayı bekleyen öğrencilerin gündeminde Karneler ne zaman basılır? sorusu yer alıyor.Peki, Karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

KARNELER NE ZAMAN BASILIR 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından karneler 15 Ocak 2025 Çarşamba günü basılmaya başlanması öngörülüyor.

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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2025?
MEB'in 2024-2025 çalışma takvimine göre 2025 yarıyıl tatili 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak. 2 Şubat Pazar günü ise sömestr tatili son günü olacak. 3 Şubat Pazartesi eğitim öğretimde ikinci dönem başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

2025 İKİNCİ ARA TATİL (NİSAN TATİLİ) NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi başlayacak.

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