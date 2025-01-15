KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? 2025 sömestr tatili 1.dönem karneleri ne zaman alınacak, saat kaçta?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

Karneler genellikle 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.