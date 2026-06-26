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Haberler Yaşam Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi
Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:18

Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin saat kaçta dağıtılacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Karne gününün ardından öğrenciler yaz tatiline çıkarken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim takvimi de merak ediliyor.

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Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Okullarda son ders zilinin çalmasına sayılı saatler kala gözler karne dağıtım saatlerine çevrildi. Öğrenciler karnelerini alarak uzun yaz tatiline başlayacak, veliler ise okulların yeniden açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ilk ders günü, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri de netlik kazandı.

Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Karne dağıtım saatleri, her okulun eğitim düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Tam gün eğitim yapan okullar ile sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda karne teslim saatleri aynı olmayabiliyor.

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Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

E-OKUL VBS DİJİTAL KARNE NASIL ALINIR?

Okula gitmeden karne bilgilerini görmek ya da notlarını önceden kontrol etmek isteyen öğrenciler, 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinden itibaren e-Okul sistemi üzerinden dijital karne ekranına erişebilecek.

"Yıl Sonu Başarı Durumu" bölümünün gün içinde kademeli olarak kullanıma açılması beklenirken, sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla öğrenciler ve veliler e-Okul'a gün boyunca giriş yapabilecek.

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Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak.

Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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