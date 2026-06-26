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Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi
Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:18
Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin saat kaçta dağıtılacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Karne gününün ardından öğrenciler yaz tatiline çıkarken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim takvimi de merak ediliyor.