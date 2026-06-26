Karneler saat kaçta verilecek? Yaz tatili başlıyor! İşte, 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Karne dağıtım saatleri, her okulun eğitim düzenine göre farklılık gösterebiliyor. Tam gün eğitim yapan okullar ile sabahçı ve öğlenci sisteminin uygulandığı okullarda karne teslim saatleri aynı olmayabiliyor.