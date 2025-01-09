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Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 4,5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:29
Karnesinde 2 olan takdir teşekkür alabilir mi? 4,5,6,7,8,9.10,11 ve 12. sınıf Türkçe, Matematik 2 olunca teşekkür verilir mi?
Okullarda birinci dönemin sona ermesine az bir süre kala, öğrenciler karne heyecanı yaşamaya başladı. Dönem boyunca yüksek not ortalaması hedefiyle çalışan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, şimdi teşekkür ve takdir belgesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Özellikle karnesinde Türkçe ve Matematik gibi önemli derslerden 2 olan öğrenciler, bu durumun belge almalarına engel olup olmadığını sorguluyor. Peki, karnede herhangi bir dersten 2 olması durumunda teşekkür ya da takdir belgesi alınabilir mi?