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Haberler Yaşam Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:57

Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

Son dakika haberi... Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Otelde yaşanan ihmaller zinciri felaketi getirdi. Yangına açık unutulan bir ızgaranın sebep olduğu öne sürülürken, temizlenmeyen yağ dolu davlumbazın da yangının büyümesine neden olduğu belirtildi...

ÖMER ÇETİN
Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

İddialara göre yangın, mutfakta gece servisi sonrası açık unutulan pleyt ızgarasının aşırı ısınmasıyla alev aldığı ve temizlenmeyen, yağ dolu davlumbazdan bacaya sıçrayarak çatının yanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

ALEVLER TÜM OTELİ YUTTU

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan Grand Kartal Otel'de yangın, gece saat 03.21'de restoran bölümünde başladı. Otelin arka girişine göre 4. katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı alevler içinde bıraktı. Zorlu hava koşullarına rağmen yangına müdahale eden ekipler, 11 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alabildi. Ancak geride kalan manzara yürekleri dağladı: 78 kişi yaşamını yitirdi.

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Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

YANGIN DAVLUMBAZDAN ÇATIYA YAYILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında ortaya atılan iddialara göre, otel mutfağında gece çorbası servisi sonrası açık unutulan pleyt ızgarası aşırı ısınmasının ardından alev aldı. Alevler, temizlenmemesi sonucu oluşan yağ birikintileriyle dolu davlumbazdan bacaya sıçradı ve buradan çatıya yayılarak oteli hızla sardı. Bu ihmaller zinciri, 12 katlı otelin tamamının küle dönmesine yol açtı.

Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

Öte yandan Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü raporunu açıkladı. SABAH'ın ulaştığı raporda yangının çıkış noktasının 4. kattaki restoran bölümü olduğu belirtilirken yangının kesin nedeni için ise bilirkişi işaret edildi.

Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

İşte SABAH'ın ulaştığı o rapor...

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