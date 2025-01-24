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Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:57
Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi
Son dakika haberi... Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Otelde yaşanan ihmaller zinciri felaketi getirdi. Yangına açık unutulan bir ızgaranın sebep olduğu öne sürülürken, temizlenmeyen yağ dolu davlumbazın da yangının büyümesine neden olduğu belirtildi...