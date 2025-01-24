Kartalkaya’da 78 kişinin ölümüne neden olan yangın nasıl çıktı? İhmaller zinciri felaketi getirdi

ALEVLER TÜM OTELİ YUTTU

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan Grand Kartal Otel'de yangın, gece saat 03.21'de restoran bölümünde başladı. Otelin arka girişine göre 4. katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı alevler içinde bıraktı. Zorlu hava koşullarına rağmen yangına müdahale eden ekipler, 11 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alabildi. Ancak geride kalan manzara yürekleri dağladı: 78 kişi yaşamını yitirdi.