Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

Kusursuz bir vücut dediğimizde kendi yaşımıza, kemik yapımıza ve vücut tipimize en uygun kiloya sahip olmak aklınıza gelmeli. Yani ne aşırı zayıf ya da yanaklar çökmüş bir kiloya sahip olmamalısınız. Hatta kasların eridiği, yorgun hissedilen değil de daha diri bir görünüm için çaba sarf etmelisiniz. Ve spor yaparken onu uygun beslenme ile harmanladığımızda kasların incelmesi hatta şekilli görünmesi yanı sıra vücutta fazla olan yağ dokusunun da azalmasıyla ideal bir bedene kavuşmayı planlamak olmalı hedefiniz.

