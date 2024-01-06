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Haberler Yaşam Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:31

Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

Vücuttaki yağ oranını düşürüp, minimum kas kaybı ile kemik yapımıza ve vücut tipimize en uygun kiloya ulaşabiliriz. Ancak bunun için öncelikle azim, sabır ve değişime açık olmalıyız. Bu hafta doğru bir vücut yapısı için beslenme düzenimize odaklanacağız.

SELAHATTİN DÖNMEZ
Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

Kusursuz bir vücut dediğimizde kendi yaşımıza, kemik yapımıza ve vücut tipimize en uygun kiloya sahip olmak aklınıza gelmeli. Yani ne aşırı zayıf ya da yanaklar çökmüş bir kiloya sahip olmamalısınız. Hatta kasların eridiği, yorgun hissedilen değil de daha diri bir görünüm için çaba sarf etmelisiniz. Ve spor yaparken onu uygun beslenme ile harmanladığımızda kasların incelmesi hatta şekilli görünmesi yanı sıra vücutta fazla olan yağ dokusunun da azalmasıyla ideal bir bedene kavuşmayı planlamak olmalı hedefiniz.

Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

"Peki böyle bir vücuda sahip olmak için nasıl bir yol izlemeliyim?" diye soruyorsanız tüm yanıtları bu hafta köşemizde detaylandırdım. Öncelikle azim, sabır ve değişime açık olmanız gerekiyor. Süre kısıtlaması yapmadan, daha çok bedeninize odaklanarak daha uygun sürede vücudunuzu yapılandırmaya odaklanmalısınız.

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Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

KAS KAZANDIRAN, FAZLA YAĞI YOK EDEN SAĞLIKLI BESLENME PLANI

PAZARTESİ

KAHVALTI
YULAFLI YUMURTA BEYAZLI OMLET
1 adet tam yumurta ve 2 adet yumurta beyazını 3 kaşık yulaf ezmesi 3 kaşık lor peyniri ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın omlet şeklinde pişirin.
Bol domates, salatalık, biber ve maydanoz

ARA
1 bardak kefir
1 adet elma
4 tam ceviz

Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

ÖĞLE
4 kaşık karabuğday pilavı
150 gram levrek ızgara
Bol roka marul maydanoz salatası

ARA
1 çay bardağı kabak çekirdeği

Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı

AKŞAM
1 tabak kıymalı ıspanak yemeği
4 kaşık yoğurt
1 kase bol yeşil salata
4 kaşık bulgur pilavı

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