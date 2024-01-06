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Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:31
Kas oranınızı artırıyor fazla yağı yok ediyor! Selahattin Dönmez en etkili beslenme planını açıkladı
Vücuttaki yağ oranını düşürüp, minimum kas kaybı ile kemik yapımıza ve vücut tipimize en uygun kiloya ulaşabiliriz. Ancak bunun için öncelikle azim, sabır ve değişime açık olmalıyız. Bu hafta doğru bir vücut yapısı için beslenme düzenimize odaklanacağız.