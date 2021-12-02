Enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

Kasım ayı enflasyon oranı, şimdiden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı. Şimdilerde vatandaşlar özellikle de emekli ve memur 2022 zammını yakından ilgilendiren bu oran için araştırmalarına başladı. Bu noktada "Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama yarın TÜİK tarafından yapılacak. Peki, 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...