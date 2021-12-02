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Giriş Tarihi: 02.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:38

Enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım ayı Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

Kasım ayı enflasyon oranı, şimdiden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı. Şimdilerde vatandaşlar özellikle de emekli ve memur 2022 zammını yakından ilgilendiren bu oran için araştırmalarına başladı. Bu noktada "Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama yarın TÜİK tarafından yapılacak. Peki, 2021 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

Kasım ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yalnızca kira artış oranı değil asgari ücret zammı ve emekli zammını da yakından ilgilendiren bu oranla ilgili olarak "Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milyonların merakla beklediği oran, yarın belli olacak. Bilindiği üzere Geçtiğimiz ay TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,89'a yükselmişti. Peki, Kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylelikle ''Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Ekim enflasyon oranı 3 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

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Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NASILDI?

Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Enflasyon oranı için gözler yarınki TÜİK açıklamasında!

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,4 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış görüldü.

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