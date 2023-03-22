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Haberler Yaşam Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:17

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Kastamonu sahur vakti o ilde yaşayan insanların Ramazan gelince bilmek isteyeceği bir vakittir. Bu vaktin saat kaçta olduğunu ifade etmek yeterli olacaktır. Sahur saati dipnotunu eklemek ise daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Üç aylardan hemen sonra ramazan imsakiyesi temin etmek isteriz. Bu imsakiye içerisinde sahur saatleri, iftar vakti gibi bilgilerin bizimle paylaşılması sağlanır. Genelde bölgesel olarak sahur vakti 2023 güncel hali kısa sürede belirlenir. Bu doğrultuda 23 Mart Kastamonu sahur saat kaçta olduğu paylaşılacaktır. İşte Kastamonu imsakiye 2023 ile güncel Kastamonu iftar vakti ve sahur saati

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Kastamonu sahur vakti ramazan imsakiyesi incelendiğinde açıkça belirtildiği görülecektir. Özellikle belirtilen ilde yaşıyorsanız iftar vakti, sahur saatleri veya belirli bir günün sahur saati gibi zamanların saat kaçta olduğunu bilmek istersiniz. Çünkü bu neticede gün içinde hangi zamanlarda yemek yiyeceğinizi ayarlarsınız. Bu konularda imsakiye, başvurulabilecek en belirgin kaynaktır. Önemli olan sahur vakti 2023 gibi yeni yıla uygunluğudur. Tüm bunlardan hareketle 23 Mart Kastamonu sahur saat kaçta olduğu ifade edilecektir.

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Kastamonu İmsakiye 2023

İslam dini kapsamında iki ayrı dini bayram vardır. Bu bayramlardan biri Kurban Bayramıdır. Diğer ise Ramazan Bayramıdır. Ramazan Bayramı olmadan önce 30 gün boyunca oruç tutulur. Bu süreçte yani Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar vakti olmak üzere iki ayrı önemli zaman vardır.

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Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Dolayısıyla bir gün sahur ve iftar vaktine göre şekillenir. Şekillenen şey ise yemeğin yenileceği vakittir. Ülkemizin coğrafi konumundan dolayı her ilde sahur ve iftar vakitleri aynı olmayabilir. Bu başlık altında açıklanacak Kastamonu ilinin sahur vakti de diğer illere nazaran değişiktir. Kastamonu sahur vakti 05:11 olarak belirlenmiştir.

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta?

2023 yılının ilk oruç tutulacağı ay Mart ayıdır. Orucun başlangıcının tam tarihi ise 23 Mart'tır. Tüm ülkemiz için bu tarih aynıdır. Dolayısıyla 23 Mart'ta ülkemiz için Ramazan başlangıcıdır. Maneviyatı yüksek olan bu zamanlarda illere göre sahur saatleri belirlenir. Sahur vakti yani sabah namazı okunduğunda oruç tutmaya başlanır.

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Bu sebeple sahur saatinin ne olduğu önemlidir. 23 Mart Ramazan'ın ilk gününde Kastamonu ilimizin sahur saati bellidir. Belirtilenlere göre sabah ezanı saat 05:11'de okunacaktır. Dolayısıyla 23 Mart Kastamonu sahur saati 05:11 şeklindedir.

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