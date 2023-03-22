Haberler Yaşam Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:17

Kastamonu Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kastamonu İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Kastamonu sahur vakti o ilde yaşayan insanların Ramazan gelince bilmek isteyeceği bir vakittir. Bu vaktin saat kaçta olduğunu ifade etmek yeterli olacaktır. Sahur saati dipnotunu eklemek ise daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Üç aylardan hemen sonra ramazan imsakiyesi temin etmek isteriz. Bu imsakiye içerisinde sahur saatleri, iftar vakti gibi bilgilerin bizimle paylaşılması sağlanır. Genelde bölgesel olarak sahur vakti 2023 güncel hali kısa sürede belirlenir. Bu doğrultuda 23 Mart Kastamonu sahur saat kaçta olduğu paylaşılacaktır. İşte Kastamonu imsakiye 2023 ile güncel Kastamonu iftar vakti ve sahur saati