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Haberler Yaşam Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 21.12.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 23:41

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Kastamonu'da okullar tatil mi merak ediliyor. Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık yarın Kastamonu'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kastamonu'da okullar tatil mi? 22 Aralık'ta Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı? İşte son durum

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Kastamonu'da okullar tatil mi, 22 Aralık Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Kastamonu'daki okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Kastamonu'da okullar tatil mi? 22 Aralık'ta Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021

22 Aralık Çarşamba günü için Kastamonu'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Kastamonu'nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ağlı ilçesi ile Şenpazar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık itibarıyla 1 gün, Cide ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KASTAMONU HAVA DURUMU

Çok bulutlu, kıyıları karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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