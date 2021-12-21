Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık’ta Kastamonu’da okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021

22 Aralık Çarşamba günü için Kastamonu'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Kastamonu'nun Ağlı ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde 22 Aralık itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Ağlı ilçesi ile Şenpazar ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 22 Aralık itibarıyla 1 gün, Cide ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.