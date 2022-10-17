Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır en azından…

Kostirik'le bağlantı kurar, onun üzerinden terziye ulaşırlar. Terzi, İsabel ve Kemal için birkaç alternatif bulur. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikânelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. İsabel ve Kemal catring elemanı olarak eve sızmayı başarırlar.

Daha Dakka bir gol bir evin yaşlı, tekerlekli iskemlede oturan ninesi "hırsız bunlar" diye bizimkileri gösterir. Aslında aklı giden nine evde gördüğü her yabancıya aynı yakıştırmayı yapmaktadır. Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir.

Evdeki herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, müstakbel damadın köşelerde İsabel'i sıkıştırdığı bu hengâmeden istediklerini alıp çıkabilecekler midir?