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Haberler Yaşam Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu
Giriş Tarihi: 17.10.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 17:25

Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Katakulli: Gözükaralar filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer gibi birçok detayla merak konusu haline geliyor. Komedi türündeki yapımın başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Pembeklioğlu gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Bu noktada film severler, "Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Katakulli: Gözükaralar filmine dair merak edilen detaylar.

Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği Katakulli: Gözükaralar filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. Birbirinden ünlü isimleri buluşturan filmi izleyecek olan seyirciler, yapıma dair detayları araştırıyor. 2022 yılında vizyona giren yapımla ilgili olarak "Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?" sorularının yanıtları araştırma konusu oldu. Komedi türündeki film izleyenlerine sinema keyfi yaşatacak. İşte Katakulli: Gözükaralar filmine dair merak edilenler.

Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal ve İsabel, hırsızlığı bırakmak için karar almışlardır ama hayatlarını devam ettirebilmek adına son bir iş yapmaya mecburdurlar. Soyacakları kişi bunu hak eden biri olmalıdır en azından…

Kostirik'le bağlantı kurar, onun üzerinden terziye ulaşırlar. Terzi, İsabel ve Kemal için birkaç alternatif bulur. Sonunda geçmişi kirli bir iş adamını seçerler. İş adamının kızı evlenecektir ve hafta sonu malikânelerinin bahçesinde aile içi bir davet verilecektir. İsabel ve Kemal catring elemanı olarak eve sızmayı başarırlar.

Daha Dakka bir gol bir evin yaşlı, tekerlekli iskemlede oturan ninesi "hırsız bunlar" diye bizimkileri gösterir. Aslında aklı giden nine evde gördüğü her yabancıya aynı yakıştırmayı yapmaktadır. Kemal ve İsabel çalmak için geldikleri Fabarge yumurtasının peşinden giderlerken fark ederler ki entrikalarla dolu bir ailenin içine düşmüşlerdir.

Evdeki herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, müstakbel damadın köşelerde İsabel'i sıkıştırdığı bu hengâmeden istediklerini alıp çıkabilecekler midir?

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Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

KATAKULLİ: GÖZÜKARALAR FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosunu Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı Katakulli: Gözükaralar filmi oyuncuları arasında Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Pembeklioğlu, Ecem Karavuş, Numan Çakır, Ceren Soylu ve Suna Selen yer alıyor.

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