Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Katakulli: Gözükaralar oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Katakulli: Gözükaralar filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer gibi birçok detayla merak konusu haline geliyor. Komedi türündeki yapımın başrollerinde Yağızcan Konyalı, Jessica May, Kubilay Pembeklioğlu gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Bu noktada film severler, "Katakulli: Gözükaralar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Katakulli: Gözükaralar filmine dair merak edilen detaylar.