Katliam senaryosu İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarından çıktı! Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ’Roblox’ detayı

'NASIL AÇTIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Oğlunun sandıkları nasıl açtığını hatırlamadığını ifade eden Mersinli, "İsa Aras sandıkları nasıl açtığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkları nasıl açtığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN'i bile varmış" diye konuştu.

'SIK SIK SAVAŞ OYUNU OYNADIĞINI GÖRÜRDÜM'

Oğlunun psikoloğa gittiğini ancak son zamanlarda bunu aksattığını belirten Uğur Mersinli, "Ana dili gibi İngilizce konuşmaktaydı, çok zeki bir çocuktu, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlumun çok zeki olduğunu söylediler. Yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum. Söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını, bize takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi. En son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı, oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce moda kullandığı için benim kendisini anlayamadığım onun da beni anlayamadığı durumlar oluyordu. Oğlum cep telefonunda ve bilgisayarında ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm, ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana laf yarıda cevap vererek geçiştirirdi, sağlıklı bir cevap alamazdım" ifadelerini kullandı.

BABASINA 'AMERİKA'DA HERKES SİLAH ALABİLİYOR' DEMİŞ

Uğur Mersinli, oğlu İsa'nın silahlara merakının olmadığını ancak yaklaşık 1 ay öncesinde arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman atış yaptıracağımı sorduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yine yaklaşık bir ay öncesinde istediğim kısa süreliğine silahı yatak odasında şifonyer içine bırakmıştım. Oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım. Kendisinin silahlara meraklı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültüründen bahsettim, silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim. Bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti. İleride sicili temiz olursa ve iyi bir okul okursa ona da silah alabiliriz, diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana 'Amerika'da herkes silah alabiliyor' dedi. Ben de kendisine ülkemizde kimin silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim, oğlum arkadaşlarının silahla ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi."

'POLİGONDA SİLAHLA ATIŞ YAPTIRMIŞ'

Mersinli, "Bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe ya da cuma gerçekleşmiş olabilir. Ben de kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü emniyette poligona giderek kendim de silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el ateş yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim" dedi.