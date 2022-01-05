Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

KAVUT UNU HELVASI NASIL YAPILIR?

Kavut "kavrulduktan sonra öğütülmüş tahıl ununa şeker katılarak yapılan bir tür un helvası" olarak tanımlanmaktadır. Doğu Karadeniz, Van, Iğdır yörelerinde kahvaltı ve sahur sofralarında sık sık yer alır. İşte bu tatlının yörelere göre yapılışı…

Van Usulü Kavut Unu Helvası Tarifi

Yüksek besin değerine sahip olan kavut "erken kalkanların gıdası" olarak da anılır. Van usulü 4 kişilik kavut tarifi şu şekildedir:

• 70-80 gram tereyağı sıvı hale gelene kadar eritilerek hafif ateşte kızdırılır.

• Üzerine 100 gram buğday (kavurga) unu serpilir.

• Bulamaç kıvamına gelene dek 15 dakika boyunca pişirilir.

• Arzuya göre reçel, bal ya da toz şeker ile tatlandırılır.

• Dilendiği takdirde ceviz ile süsleme yapılabilir.