Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı
Giriş Tarihi: 05.01.2022 23:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 23:05

Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

MasterChef Türkiye programının bu akşamki konuk şefi olarak ünlü aşçı Ömür Akkor tariflerini paylaştı. Yarışmacılar, ünlü şefin orijinal tarifleriyle birbirleriyle yarışırken, programın yeni bölümünü izleyenler kavut unu helvası nasıl yapılır diye araştırıyor. İşte MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor'un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı ve tarifi…

Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

Ünlü şef Ömür Akkor MasterChef'in son bölüm konuğu oldu. Ömür Akkor'un tarifiyle hazırlanan kavut unu helvası programın yeni bölümünü izleyenler tarafından mercek altına alınıyor. Kavut unu helvası nasıl yapılır sorusuyla araştırılan tatlı, Van, Iğdır, Karadeniz mutfaklarında sıkça yapılmaktadır. İşte, MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor'un tarifiyle kavuk unu helvası yapılışı, tarifi ve malzemeleri…

Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

KAVUT UNU HELVASI NASIL YAPILIR?

Kavut "kavrulduktan sonra öğütülmüş tahıl ununa şeker katılarak yapılan bir tür un helvası" olarak tanımlanmaktadır. Doğu Karadeniz, Van, Iğdır yörelerinde kahvaltı ve sahur sofralarında sık sık yer alır. İşte bu tatlının yörelere göre yapılışı…

Van Usulü Kavut Unu Helvası Tarifi

Yüksek besin değerine sahip olan kavut "erken kalkanların gıdası" olarak da anılır. Van usulü 4 kişilik kavut tarifi şu şekildedir:

• 70-80 gram tereyağı sıvı hale gelene kadar eritilerek hafif ateşte kızdırılır.

• Üzerine 100 gram buğday (kavurga) unu serpilir.

• Bulamaç kıvamına gelene dek 15 dakika boyunca pişirilir.

• Arzuya göre reçel, bal ya da toz şeker ile tatlandırılır.

• Dilendiği takdirde ceviz ile süsleme yapılabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

Iğdır Usulü Kavut Helvası

Van'da olduğu gibi Iğdır civarında da sevilerek tüketilen kavut için kullanılan malzemeler buğday, mısır ve susam şeklindedir. Yapılışına gelince;

• Buğday, mısır ve susam kavrulduktan sonra öğütülerek un haline getirilir.

• Öte yandan şekerli su karışımı hazırlanarak unun içine katılır ve yoğrulmaya başlanır.

• Suyunu iyice çekene dek toplar haline getirilir.

Kavut unu helvası nasıl yapılır? MasterChef 5 Ocak Ömür Akkor’un tarifiyle kavut unu helvası yapılışı

Karadeniz Usulü Kavut Helvası

Karadeniz usulü kavut için öncelikle arpa unundan lapa elde edilir. Ortasına kuyu yapılır ve içi tereyağlı şerbetle doldurulur. Kaşığa biraz şerbet, biraz da lapa konularak tüketilir.

SON DAKİKA