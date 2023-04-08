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Haberler Yaşam Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 13:15

Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

Başakşehir Kayaşehir metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Vatandaşların Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği hat, bugün gerçekleştirilen törenle birlikte hizmete alınıyor. Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları bölge sakinleri ve şehir hastanesine gitmeyi planlayan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor? İşte Kayaşehir Başakşehir metrosu güzergahı, durak sayısı ve sefer saatleri…

Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

Başakşehir Kayaşehir metrosu bugün vatandaşların kullanımına sunulacak. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı 4 istasyon arasında hizmet verecek ve iki semt arası ulaşım 4,5 dakikaya düşecek. Peki Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor? İşte Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları, güzergahı ve istasyon haritası.

Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METRO HATTI DURAKLARI

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede

  • Onurkent,
  • Şehir Hastanesi,
  • Kayaşehir ve
  • Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

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Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO DURAKLARI İLE ULAŞIM SAĞLANACAK İLÇELER

-Güngören
-Bağcılar
-Bahçelievler
-Başakşehir

Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

Entegre Olunan Hatlar

Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;
İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,
Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,
Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,
Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,
Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak.

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