Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

Başakşehir Kayaşehir metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Vatandaşların Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği hat, bugün gerçekleştirilen törenle birlikte hizmete alınıyor. Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları bölge sakinleri ve şehir hastanesine gitmeyi planlayan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor? İşte Kayaşehir Başakşehir metrosu güzergahı, durak sayısı ve sefer saatleri…