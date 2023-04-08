Kayaşehir Çam Ve Sakura Hastanesi metro durakları - Başakşehir Kayaşehir metrosu nerelerden geçiyor, güzergahı ne?

Entegre Olunan Hatlar

Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;

İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,

Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,

Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,

Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,

Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak.