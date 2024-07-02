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Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 15:27

Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

Kaymakam maaş zammı hesaplama işlemleri başlıyor. 2024 Temmuz zammı son enflasyonun ardından ortaya çıkıyor. Meslek meslek kontrol edilecek memur maaşları arasında kaymakamlar da var. Kademelere ve sınıfa göre farklılık gösterebilecek maaşlarda yeni hesap başlıyor. Peki; zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL sorusu memur zammı ardından araştırılanlar arasında yerini alacak. 2024 Temmuz zammı maaş tablosu vatandaşlar tarafından kontrol edilirken maaş günü de beklenmeye başlayacak. Konuyla ilgili gözler TÜİK açıklamasında. Peki, kaymakam maaş zammı belli oldu mu?

Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

MEMUR ZAMMI 3 TEMMUZ GÜNÜ BELLİ OLUYOR!

TÜİK açıklaması 3 Temmuz Çarşamba günü yapılacak ve haziran enflasyonu belli olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve memur zammı belirlenecek.

Memur maaş zammı üzerinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar yeni maaş tablolarını kontrol ediyor.

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Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

KAYMAKAM MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Diğer mesleklerde olduğu gibi kaymakamlar da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek memur zammı ile artış alacak.

Güncel rakamlar şöyle:

Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

YENİ KAYMAKAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2024 Temmuz zammı öncesinde ocak zammı sonrası güncel rakamlar kontrol ediliyor. Buna göre ocakta yüzde 49,25 zam alan memurlar arasında 1. sınıf kaymakamların maaşı 31 bin üzerine çıkmıştı.

Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

Temmuzda beklendiği gibi yüzde 20,34 oranındaki zam gerçekleşirse kaymakam maaşları 37 binin üzerine çıkacak.

Net rakam açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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