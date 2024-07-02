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Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
15:27
Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?
Kaymakam maaş zammı hesaplama işlemleri başlıyor. 2024 Temmuz zammı son enflasyonun ardından ortaya çıkıyor. Meslek meslek kontrol edilecek memur maaşları arasında kaymakamlar da var. Kademelere ve sınıfa göre farklılık gösterebilecek maaşlarda yeni hesap başlıyor. Peki; zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...