Kaymakam maaş zammı temmuz 2024: Zamlı kaymakam maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yeni maaşlar ne zaman yatacak?

Zamlı kaymakam maaşı ne kadar, kaç TL sorusu memur zammı ardından araştırılanlar arasında yerini alacak. 2024 Temmuz zammı maaş tablosu vatandaşlar tarafından kontrol edilirken maaş günü de beklenmeye başlayacak. Konuyla ilgili gözler TÜİK açıklamasında. Peki, kaymakam maaş zammı belli oldu mu?