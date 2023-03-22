Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Ramazan ayı tüm İslam âlemi için çok önemli bir aydır. Diğer aylar içerisinde ayrı bi önem sahip olan Ramazan ayı çok farklı ve güzel bir sevinçle karşılanmaktadır. Ramazan ayı için bazı hazırlıklar günler öncesinden yapılmaktadır. Bunlar arasında özellikle yemekler ve bunların yanında özen ve dikkatle hazırlanan imsakiyelerdir. İmsakiye, Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve namaz saatlerini gösteren ve özel bir özenle hazırlanan imsakiyedir.