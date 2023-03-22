Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

Sahur vakti 2023 ya da sahur saati, yılın Ramazan ayı için önemlidir. Ramazan ayında sahur saatleri, iftar vakti ve namaz saatlerini gösteren imsakiye her yıl düzenli olarak çıkarılmaktadır. Ramazandaki önemli saatleri gösteren bu çizelge Hicri takvim esas alınarak hazırlanmaktadır. Oruç tutmada saatler önemli olduğu için Ramazan imsakiyesi her yıl düzenli olarak çıkarılmaktadır. Bu imsakiyelerden sahur saat kaçta öğrenebiliriz. Bu iller arasında Kayseri sahur vakti saat kaçta, bilgisine de ulaşabiliriz.