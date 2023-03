Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

Kayseri sahur vakti 2023 Mart ayında Ramazan imsakiyesi olarak güncellenmiştir. İmsakiye Ramazanda Kayseri sahur vakti ve iftar vakti saatleri bir çizelgede gösterilmektedir. Her yıl Ramazan ayının güncel tarihlerine göre düzenlenen imsakiye her ile özel olarak düzenlenmektedir. Bunun nedeni her ilde güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesidir. Bu da sahur saatleri konusunda değişikliğe yol açarken Kayseri'de sahur saat kaçta bilgisine de ulaşmamızı sağlamaktadır. Burada asıl önemli olan nokta her ilin kendine özel imsakiyesinin olmasıdır.