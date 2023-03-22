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Haberler Yaşam Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:20

Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

Sahur vakti 2023 ya da sahur saati, yılın Ramazan ayı için önemlidir. Ramazan ayında sahur saatleri, iftar vakti ve namaz saatlerini gösteren imsakiye her yıl düzenli olarak çıkarılmaktadır. Ramazandaki önemli saatleri gösteren bu çizelge Hicri takvim esas alınarak hazırlanmaktadır. Oruç tutmada saatler önemli olduğu için Ramazan imsakiyesi her yıl düzenli olarak çıkarılmaktadır. Bu imsakiyelerden sahur saat kaçta öğrenebiliriz. Bu iller arasında Kayseri sahur vakti saat kaçta, bilgisine de ulaşabiliriz.

Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

Kayseri sahur vakti 2023 Mart ayında Ramazan imsakiyesi olarak güncellenmiştir. İmsakiye Ramazanda Kayseri sahur vakti ve iftar vakti saatleri bir çizelgede gösterilmektedir. Her yıl Ramazan ayının güncel tarihlerine göre düzenlenen imsakiye her ile özel olarak düzenlenmektedir. Bunun nedeni her ilde güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesidir. Bu da sahur saatleri konusunda değişikliğe yol açarken Kayseri'de sahur saat kaçta bilgisine de ulaşmamızı sağlamaktadır. Burada asıl önemli olan nokta her ilin kendine özel imsakiyesinin olmasıdır.

Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Ramazan ayı tüm İslam âlemi için çok önemli bir aydır. Diğer aylar içerisinde ayrı bi önem sahip olan Ramazan ayı çok farklı ve güzel bir sevinçle karşılanmaktadır. Ramazan ayı için bazı hazırlıklar günler öncesinden yapılmaktadır. Bunlar arasında özellikle yemekler ve bunların yanında özen ve dikkatle hazırlanan imsakiyelerdir. İmsakiye, Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve namaz saatlerini gösteren ve özel bir özenle hazırlanan imsakiyedir.

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Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

KAYSERİ'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Türkiye doğu ve batı yönlü uzanan bir ülkedir. Bu da üzerinden birden fazla meridyen geçmesine neden olurken güneşin doğma ve batma saatlerini etkilemektedir. Özellikle Ramazan ayında bu saatlerin bilgisi önemlidir. Çünkü sahur, iftar ve namaz saatleri güneşin konumuna göre belirlenmektedir. Bu nedenle diğer aylardan ayrı ve özel olarak Ramazan imsakiyesi hazırlanmaktadır. Ülkemizde her ilin kendine özel imsakiyesi bulunmaktadır.

Kayseri Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Kayseri İmsakiye 2023 İle İlk İftar Vakti Ve Sahur Saati Belli Oldu

KAYSERİ SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Her ilin kendine özel imsakiyesi olduğu için Kayseri'nin de kendine özel imsakiyesi vardır. Kendine özel imsakiyesinin olmasının nedeni güneşin doğma ve batma saatlerinin bu ilimizde de farklı olmasıdır. Kayseri'nin 23 Mart sahur vakti 05.09 ile 06.31 saatleri arasındadır. İftar vakti ise saat 18.59'dadır.

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