Kayseri TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023 | Kayseri müstakil TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa adlı sosyal konut projesi kapsamında arsa kuraları il il çekilmeye devam ediyor. 13-17 Mart kura çekimi tarihleri takvimi Bakan Kurum tarafından açıklandı. Buna göre, 14 Mart Salı bugün Kayseri arsa kura çekimleri yapılacak. Böylece Kayseri Merkez'de 1650 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Kuralar Toplu Konut İdaresi resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlanan Kayseri TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edebilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet sayfası üzerinden isim listesi bilgilerine erişebiliyor. İşte, 14 Mart 2023 Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...