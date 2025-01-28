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Haberler Yaşam Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:45

Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

Kayseri'de 74 yaşındaki Şükrü Özcan, ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti. "Üzgünüm" diyen otobüs şoförü Y.A. hakkında hazırlanan iddianamede istenen cezaya da yer verildi. İşte detaylar…

DHA
Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

Kaza, geçen yıl 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Özcan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

Öte yandan, halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

Görüntülerde, Özcan'ın otobüse elinde bir çanta ile bindiği, bir süre ayakta gittiği ve yerine oturmak istediği sırada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip, ön kapıdan düştüğü görüldü. Öte yandan, görüntülerde çevredekilerin Özcan'a doğru koştukları, otobüs şoförünün de sağlık görevlilerini arayıp yolcunun aşağı düştüğünü anlattığı ve acil ambulans talep ettiği de yer aldı.

Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede otobüs şoförü Y.A. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

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