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Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:45
Kayseri’de Şükrü Özcan yolcu otobüsünden düşüp ölmüştü: Şoför hakkında istenen ceza açıklandı!
Kayseri'de 74 yaşındaki Şükrü Özcan, ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti. "Üzgünüm" diyen otobüs şoförü Y.A. hakkında hazırlanan iddianamede istenen cezaya da yer verildi. İşte detaylar…