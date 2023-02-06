Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ilde okullar tatil edildi. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Kayseri'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Kayseri Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Peki, 7 Şubat Salı Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, detaylar…