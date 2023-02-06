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Haberler Yaşam Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 17:30

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Kayseri'de yarın okullar tatil mi, ders var mı soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına, gündelik hayatı olumsuz yönde etkiledi. Pek çok il için valiliklerden okul tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yoğun kar yağışının önümüzdeki birkaç gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası 10 ilde okullar tatil edildi. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 7 Şubat Salı Kayseri'de okul var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili Kayseri Valiliği tarafından resmi açıklama geldi. Peki, 7 Şubat Salı Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, detaylar…

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 Şubat Salı Kayseri'de okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şubat ayı ile beraber yurt genelinde soğuk hava etkisini gösterdi. Hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Artan kar yağışı nedeniyle Kayseri'de eğitim öğretime 6 Şubat tarihinde 1 gün olmak üzere ara verilmişti. Bugün ise gerek yoğun kar yağışı gerekse de Kahramanmaraş depremi sonrası "7 Şubat Salı Kayseri'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kayseri Valiliği konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Kayseri Valiliği tatil açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

6-9 ŞUBAT 2023 KAYSERİ HAVA DURUMU

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 1°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı -2°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Hafif kar yağışlı -5°

9 Şubat 2023 Perşembe: Hafif kar yağışlı -4°

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Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

KAYSERİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLMİŞTİ!
Kayseri Valiliği kararıyla, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verilmişti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sevgili öğrenciler meteoroloji verilerine göre ilimizde bu gece yoğun kar yağışı başlayacaktır. 6 Şubat tarihinde okullarımız 1 gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

7 ŞUBAT SALI KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sabah deprem bölgelerinde okulların tatil edilmesinin ardından yeni bir duyuruyu paylaştı.

Bakan Özer, yurt genelindeki hava muhalefeti ve deprem nedeniyle Türkiye'de okulların 1 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı Kayseri’de okullar tatil edildi mi, Valilik açıklaması geldi mi?

Özer'in açıklamaları şu şekilde:

Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.

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