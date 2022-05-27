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Haberler Yaşam Kayserispor 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU) | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:49

Kayserispor 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU) | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2022 sezonu finali Kayserispor ile Sivasspor arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Zorlu maçta ilk gol 33. dakikada Kayserispor'dan gelirken 2-2'lik beraberliğin sağlandığı mücadelede uzatma dakikalarında kazanan taraf Sivasspor oldu. Mücadeleyi canlı yayında izleyemeyen ve özet detayları okumak isteyen futbolseverler yoğun olarak Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti bilgileri ve tüm detaylar.

Kayserispor 2-3 Sivasspor MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanan Sivasspor oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasından İstanbul'da oynanan zorlu final mücadelesinde sevinen taraf 3-2'lik skorla galip gelen Sivasspor oldu. Mücadelenin tamamlanmasının ardından maça ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti" şeklindeki araştırmalarının sürdürüyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR FİNALİ MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti detayları ve tüm bilgiler.

Kayserispor 2-3 Sivasspor MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Yukatel Kayserispor'u uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 60'ıncı Türkiye Kupası'nı kazanan kırmızı-beyazlılar, ayrıca tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

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Kayserispor 2-3 Sivasspor MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, son çizgiden ortasında savunmadan seken topla yeniden buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

14'üncü dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen ani atağında Mustafa'nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emrah'ın sert vuruşunda Appindangoye meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

Kayserispor 2-3 Sivasspor MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

25'inci dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

33'üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Carole'ün ortasında ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti 1-0.

Kayserispor 2-3 Sivasspor MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

38'inci dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.

43'üncü dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Thiam, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.

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