Kayserispor 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU) | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2022 sezonu finali Kayserispor ile Sivasspor arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Zorlu maçta ilk gol 33. dakikada Kayserispor'dan gelirken 2-2'lik beraberliğin sağlandığı mücadelede uzatma dakikalarında kazanan taraf Sivasspor oldu. Mücadeleyi canlı yayında izleyemeyen ve özet detayları okumak isteyen futbolseverler yoğun olarak Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti bilgileri ve tüm detaylar.