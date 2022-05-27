Kayserispor 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU) | Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor - Sivasspor finali MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanan Sivasspor oldu. Kayserispor ile Sivasspor arasından İstanbul'da oynanan zorlu final mücadelesinde sevinen taraf 3-2'lik skorla galip gelen Sivasspor oldu. Mücadelenin tamamlanmasının ardından maça ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler "Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti" şeklindeki araştırmalarının sürdürüyor.

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR FİNALİ MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Kayserispor - Sivasspor finali maç özeti detayları ve tüm bilgiler.