Kazan yapan otobüs şoförü fenomen çıktı! 1 milyon takipçisi var

DOĞUM GÜNÜNE 1 SAAT KALA KAZA OLMUŞ

Bu arada otobüs şoförü Serenay Göç'ün sosyal medya fenomeni olduğu ve 1 milyon takipçisi bulunduğu belirlendi. Göç'ün ayrıca doğum gününe 1 saat kala kazaya karıştığı ortaya çıktı.