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Kazan yapan otobüs şoförü fenomen çıktı! 1 milyon takipçisi var
Giriş Tarihi: 26.06.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
19:25
Kazan yapan otobüs şoförü fenomen çıktı! 1 milyon takipçisi var
Zonguldak'ta kavşakta 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobille çarpışan yolcu otobüsünün şoförünün, 1 milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Serenay Göç (28) olduğu ortaya çıktı. Göç'e, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığı ve hız sınırını yüzde 50 aştığı gerekçesiyle 6 bin 439 lira ceza kesildi, hatalı manevra yapan otomobil sürücü hakkında ise adli işlem yapıldı.