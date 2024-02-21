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Haberler Yaşam Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 09:26

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Başakşehir'deki bir sitede yaşanmıştı. Yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan gözaltına alınmıştı. Caniye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine yapılan itiraz kabul edildi. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır" ifadelerini kullandı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

DHA
Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

Başakşehir'de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmış ve 8 Şubat 2024 tarihindeki Keloğlan hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILMIŞTI
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı | Video

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Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

SAVCILIK CEZA ERTELEMESİNE İTİRAZ ETMİŞTİ

Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına yer verdi. Heyet, Asliye Ceza Mahkemesinin sanık İbrahim Keloğlan'a verdiği cezayı hatırlattı. Mahkeme olaya ait görüntülerde sanığın site sakinleri tarafından beslenen kediyi asansörde görmesi üzerine kediye tekme atarak saldırdığı belirtildi. Kedinin asansörden kaçmasının ardından sanığında peşinden giderek koridorda sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekmelediği vurgulandı. Kedinin kaçmaya çalışmasın rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirerek yaklaşık 5 dakika boyunca kovalayıp tekmeleyip, üzerine basarak ezip ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

İTİRAZI DEĞERLENDİREN MAHKEME SUÇUN AĞIRLIĞIYLA ORTANLILI CEZA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTİ
Heyet, sanık İbrahim Keloğlu'nun suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu gözönüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.

Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.

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