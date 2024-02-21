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Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak
Giriş Tarihi: 21.02.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
09:26
Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak
Türkiye'nin kanını donduran olay İstanbul Başakşehir'deki bir sitede yaşanmıştı. Yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan gözaltına alınmıştı. Caniye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine yapılan itiraz kabul edildi. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır" ifadelerini kullandı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasını ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilerek sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.