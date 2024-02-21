Kedi Eros’u vahşice öldürmüştü: İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

MAHKEME HAYVANLARIN KORUNMASI İÇİN CAYDIRICI CEZAİ YAPTIRIMLARA İHTİYAÇ OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.