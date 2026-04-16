Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kediniz sizi bu yüzden uzun uzun izliyor olabilir! Uzmanlar araştırmaya son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 16.04.2026 12:42

Daha önce hiç kedinizin sizi uzaktan, gözlerini hiç kırpmadan uzun uzadıya izlediğini fark etmiş miydiniz? Peki, bunu yaparken ne düşünüyorlar? Bu konu hakkında araştırmalar yapan bilim insanları, kedilerin dünyayı ve bizi, aslında bizim düşündüğümüzden çok faha farklı düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte duyanları şoke edecek o ilginç detaylar...

  • ABONE OL
Kedilerin gözleri renklerden çok harekete ve karanlık ortama uyum sağlamak üzerine geliştiğinden, çevrelerini insanlar kadar renkli görmezler.

Yalnızca mavi, sarı ve gri tonlarını kolayca ayırt edebilen kediler, kırmızı ve yeşil renklerini ise soluk gri tonlarında görür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ancak, bizler kadar renklere karşı duyarlı olmasalar da insan gözünden 6-8 kat daha iyi gece görüşüne sahiplerdir.

KEDİNİZ SİZE NEDEN UZUN UZUN BAKIYOR?

Yani kediniz, size baktığında aslında kıyafetinizin rengine değil; vücut dilinize, ses tonunuza ve enerjinize bakarlar.

KEDİLER SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ TANIYOR MU?

Çoğu durumda ilgisiz gibi görülseler de, yapılan bilimsel çalışmalar kedilerin sahiplerini tanıdıklarını ortaya koyuyor.

Japonya'da yapılan araştırmalara göre kediler, sahibini yalnızca görünüşünden değil, sesinden ve kokusundan da tanıyabiliyor.

Yani kediniz size baktığında aslında sizi inceleyerek nasıl hissettiğinizi, gergin mi yoksa huzurlu mu olduğunuzu anlamaya çalışıyor.

Bu nedenle kediler, üzgün olduğunuzda yanınıza gelip sessizce otururur ve sinirli olduğunuzda yanınızdan uzaklaşmayı tercih ederler.

KEDİNİZ SİZE BAKARKEN GÖZLERİNİ KISIYORSA BU NE ANLAMA GELİYOR?

Kediniz size doğrudan bakarken yavaşça gözlerinizi kısıyorsa, bu onların "gülümseme" şeklidir.

Kedi diline göre bu hareket "sana güveniyorum" anlamına gelir. Kedilerinizden bu davranışı aldığınızda sizler de gözlerinizi yavaşça kapatarak ona karşılık verebilirsiniz.

Böylece kediniz bu davranışınızı dostluk ifadesi olarak algılar ve size daha çok bağlanır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA