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Haberler Yaşam Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık'tan sevenlerini üzen haber geldi!
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 11:46

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık'tan sevenlerini üzen haber geldi!

10 yıldır komada olan Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık hayatını kaybetti. 10 yıl önce sauna sonrası dengesini kaybederek düşen ve komaya giren ünlü sunucunun vefat sevenlerini hüzne boğdu. Kenan Işık'ın hayatı, kariyeri ve ailesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sanat camiasından başsağlığı mesajları geliyor. Peki; Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık’tan sevenlerini üzen haber geldi!

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren ünlü sunucu, fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve düşmüştü. Daha sonra komaya giren Işık, 10 yıldır komadaydı. Vefat haberi bugün geldi. Daha önce sağlık durumu ile ilgili bilgileri gündem olan Kenan Işık'ın hayatı araştırılıyor. Peki; Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık’tan sevenlerini üzen haber geldi!

KENAN IŞIK VEFAT ETTİ!

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık 10 yıldır komadaydı. Ünlü sunucu hayatını kaybetti. Sevenlerinden başsağlığı mesajları geliyor.

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Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık’tan sevenlerini üzen haber geldi!

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğdu. Memur çocğu olan Işık, sanatla henüz ilkokul yıllarındayken ilgilenmeye başladı. Ortaokulda amatör olarak tiyatro oyunlarında yer alan ünlü sunucu, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık’tan sevenlerini üzen haber geldi!

Birçok oyun yazıp sahneye koyan Kenen Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında köşe yazarlığı yapmaya başladı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy gösterdi.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık’tan sevenlerini üzen haber geldi!

KENAN IŞIK'A NE OLDU?

21 Mart 2014 günü spor salonundan çıktıktan sonra saunaya giren ve ardından fenalaşarak düşen Kenan Işık, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılamıştı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. O tarihten bu yana komada olan Kenan Işık hayatını kaybetti.

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