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Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık'tan sevenlerini üzen haber geldi!
Giriş Tarihi: 29.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
11:46
Kenan Işık kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? Kenan Işık'tan sevenlerini üzen haber geldi!
10 yıldır komada olan Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık hayatını kaybetti. 10 yıl önce sauna sonrası dengesini kaybederek düşen ve komaya giren ünlü sunucunun vefat sevenlerini hüzne boğdu. Kenan Işık'ın hayatı, kariyeri ve ailesi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sanat camiasından başsağlığı mesajları geliyor. Peki; Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, nereli?