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Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:33

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Afet bölgesinde yer alan gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yeniden inşa edilecek olup bu süreçte gayrimenkul sahibi ve kiracılara kentsel dönüşüm kira yardımı yapılıyor. Peki, 2023 İl il kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, konu ile ilgili o açıklama…