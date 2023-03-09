Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:33

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı ödemelerini artırdıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir kentsel dönüşüm kira yardımı ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Afet bölgesinde yer alan gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılıp yeniden inşa edilecek olup bu süreçte gayrimenkul sahibi ve kiracılara kentsel dönüşüm kira yardımı yapılıyor. Peki, 2023 İl il kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, konu ile ilgili o açıklama…

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri ne kadar oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kira yardımı ücretlerinde artış yapıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, kaç TL?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Söz konusu yardımlar nisan ayından itibaren hesaplara yatırılacak. İşte, 2023 il il kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları son durum...

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden zarar gören illerde bir yıl içinde öncelikli rezerv alanların tamamlanmasını, sonrasında da şehirlerin içerisini inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini belirterek, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA KİRA YARDIMI ARTIRILDI

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının arttırıldığını da açıkladı. İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirtti.

Kentsel dönüşüm kira yardımı ödemeleri artırıldı! 2023 Kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar oldu, hangi ilde kaç TL verilecek?

Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde kira yardımı alan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerimiz Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisan ayından itibaren inşallah yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız."

SON DAKİKA