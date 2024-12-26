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KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
15:59
KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesinde istihdam edilmek üzere 409 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 9-13 Aralık tarihleri arasında kabul edilldi. Şimdi ise kura çekiminin yapılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar, sonuçları ve isim listelerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?