KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

KGM işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla il ve meslek bazında alınmıştı. Kura çekimi ise illerin trafik kodlarına göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek grubu için ayrı ayrı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirildi. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi yayımlandı mı, sonuçlar nereden açıklanacak?