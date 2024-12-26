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Haberler Yaşam KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:59

KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bünyesinde istihdam edilmek üzere 409 işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 9-13 Aralık tarihleri arasında kabul edilldi. Şimdi ise kura çekiminin yapılmasının ardından başvuruda bulunan adaylar, sonuçları ve isim listelerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

KGM işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla il ve meslek bazında alınmıştı. Kura çekimi ise illerin trafik kodlarına göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek grubu için ayrı ayrı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirildi. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi yayımlandı mı, sonuçlar nereden açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

KGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KGM Karayolları Genel Müdürlüğü 409 işçi alımı kurası Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter eşliğinde 25 Aralık 2024 tarihinde saat 09:30'da Genel Müdürlük konferans salonunda yapıldı.

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KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

KGM İŞÇİ KURASI NİHAİ İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yapılan noter huzurunda kura çekilişi sonuçları, 25.12.2024 tarihinde ilan edildi.

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

409 işçi alımına ilişkin noter kurası çekiliş sonucu duyurusunda; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz işyerlerinde sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzde 25.12.2024 tarihinde yapılan noter kura çekilişi sonuç listeleri ilan edilmiştir.

KGM İŞÇİ ALIMI NİHAİ İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Karayolları personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Noter kurası sonucu kazanan asıl ve yedek adayların başvuruları; 03.01.2025 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup 09.01.2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapmış olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne sonuç sorgulama ekranına yüklenen evrakları şahsen teslim etmeleri gerekmektedir." açıklamaları yer aldı.

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