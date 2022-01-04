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Haberler Yaşam Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 14:09

Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş zamları belli olurken 2022 kıdem tazminatı da belli oldu. Çalışan vatandaşların işyerlerinde en az bir sene çalışması koşuluyla sağlanan ve her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında aldığı bu tazminatın tavan ve taban rakamları ise geçtiğimiz gün belli olan yeni ve zamlı maaşlarla beraber netleşmiş oldu. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar…

Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur maaş zamları da belirlenirken öte yandan 2022 senesinin ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı belirlendi. Bilindiği gibi çalışanlar en az bir yıl çalışmaları şartıyla her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında tazminatlarını alabiliyor. Peki, 2022 kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar…

Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

2022 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

2022 yılı toplu sözleşme zammını yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkartması nedeniyle kıdem tazminatı tavanı yeni yılın ilk yarısında 10 bin 800 TL olacak. Brüt ücreti 10 bin 800 lira olan da 25 bin lira olan da her bir yıl için 10 bin 800 TL kıdem tazminatı alacak

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Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak. yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılanlar da kıdemini alabiliyor. kıdem tazminatını artırmanın birçok yolu bulunuyor.

İşyerinden alınan gıda, yol, eğitim, yakacak, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı başta olmak üzer 20'nin üzerindeki nakdi ve ayni yardım kıdem tazminatı hesabına katılıyor. iş sözleşmesi feshedilen çalışana brüt son ücret üzerinden ödeme yapılırken ücret dışındaki yan ödemeler de buna dâhil edilir. özel sağlık sigortası, teşvik primi brüt ücret içerinde yer alır. bu kalemlerin kıdem tazminatını artırabilmesi için süreklilik taşıması gerekiyor. yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, seyahat primleri, bir defalık ikramiyeler kıdeme dâhil edilmez. tazminatsız işten çıkarılanların 10 yıl içinde yasal yola başvurma hakkı bulunuyor. ikinci işyerinde çalışırken emekli aylığını almaktan vazgeçen ayrılırken kıdem tazminatını alabilir. kıdem tazminatı konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

1-Çalışırken kıdem tazminatını artırmak mümkün mü?
Çalışanın ücreti dışındaki bazı yan ödemeleri kıdem hesabında dikkate alınır. Bu ödemelerin dikkate alınması için süreklilik taşıması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak işyerinde kullanılmak üzere verilmemesi gerekiyor. Bu kapsamdaki ödemeler kıdeme kıdem tazminatına dâhil edilir. Yaklaşık 20 başlıkta verilen yardımların dâhil edilmesi kıdemi artırır. Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir. Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir, başka kesinti yapılamaz.

2-Fazla mesai, yıllık izin ücreti kıdem hesaplamasına dâhil edilir mi?
Fazla mesai, yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi ve primleri, ölüm yardımı, bayram harçlığı gibi süreklilik taşımayan ve bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilmiyor. Yüksek yargının kararları da fazla mesailerin dahil edilmeyeceği yönünde. İşçinin düzenli olarak aldığı teşvik primi ve telif ödemeleri ise hesaplamada dikkate alınır.

3-Kıdemi artıran yardımlar nelerdir?
Yemek, eğitim, giyecek, erzak, konut, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılır.

Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

4-Asgari ücretin üzerindeki gelirin bir kısmının elden verilmesi kıdemi düşürür mü?
Emekli aylığını, kıdemi yükseltmenin yolu ortalama kazancın yüksek olmasıdır. Prime esas kazanç ne kadar yüksekse emekli aylığı o kadar yükselir. Ücretlerin asgari ücret kadarını banka yoluyla, üzerini elden alan çalışanın hem emekli aylığı hem de kıdem tazminatı düşük olur.

5-Bir işlerinden bir yıldan az çalışan da kıdemini alabilir mi?
Kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor.
Brüt ücret üzerinden verilen kıdeme hak kazanmak için de belirli koşulları taşıyor olmak gerekiyor. Aynı işverene bağlı olarak geçirilen her bir yıl için bir aylık brüt ücret ödenir.

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