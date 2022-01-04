Kıdem Tazminatı 2022 Hesaplama Ekranı: 2022 Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu ve nasıl hesaplanır?

Emeklilikte ikramiye, işsizlikte güvence olan kıdem tazminatı milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 12 bin 976 lira olarak belirlenirken, bu tutara göre 5 yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 64 bin 880 lira alacak. yaş dışındaki sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısını tamamlayıp kendi isteğiyle işten ayrılanlar da kıdemini alabiliyor. kıdem tazminatını artırmanın birçok yolu bulunuyor.

İşyerinden alınan gıda, yol, eğitim, yakacak, unvan tazminatı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı başta olmak üzer 20'nin üzerindeki nakdi ve ayni yardım kıdem tazminatı hesabına katılıyor. iş sözleşmesi feshedilen çalışana brüt son ücret üzerinden ödeme yapılırken ücret dışındaki yan ödemeler de buna dâhil edilir. özel sağlık sigortası, teşvik primi brüt ücret içerinde yer alır. bu kalemlerin kıdem tazminatını artırabilmesi için süreklilik taşıması gerekiyor. yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, seyahat primleri, bir defalık ikramiyeler kıdeme dâhil edilmez. tazminatsız işten çıkarılanların 10 yıl içinde yasal yola başvurma hakkı bulunuyor. ikinci işyerinde çalışırken emekli aylığını almaktan vazgeçen ayrılırken kıdem tazminatını alabilir. kıdem tazminatı konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

