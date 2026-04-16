KILIBIK FİLM KONUSU VE OYUNCULARI | Kılıbık ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:14

Kılıbık film konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen detaylar, filmin yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yer alan film, hem hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Ayrıca yapımın çekim yeri ve yılına dair bilgiler de izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte, detaylar...

KILIBIK FİLMİ KONUSU

Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği rutin hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü bunu başaramaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır.

Kamil, yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun duyulmasıyla da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

KILIBIK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1983 yapımı Kılıbık filmi, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa semtinde çekilmiştir. Dönemin şehir dokusunu yansıtan film, mekân seçimleriyle de izleyiciyi nostaljik bir yolculuğa çıkarır.

KILIBIK FİLMİ OYUNCULARI

Kılıbık filmi oyuncu kadrosu şu şekilde;

  • Kemal Sunal
  • Nevra Serezli
  • Ali Şen
  • Sümer Tilmaç
  • Hüseyin Kutman
  • Yadigar Ejder
  • Reha Yurdakul
  • Gökhan Mete
  • İbrahim Kurt
  • Giray Alpan
  • Muzaffer Cıvan
  • Teoman Aksoy
  • İhsan Gedik
  • Osman Han
  • Cevdet Arıkan
  • Nevzat Açıkgöz
  • Zafer Ergin
  • Ünal Gürel
  • Erdal Özyağcılar

