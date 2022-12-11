Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:24

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruya açan Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıt arıyor. 4 Aralık 2022 tarihli fenomen programın konukları arasında yer alan Batu, 400 binlik soruyu bildikten sonra bir milyonluk sarayı açmayı başardı. Program tarihinde dördüncü defa bu yaşandı. Daha önce Arda Ayten milyon liranın sahibi olmuştu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı, nerede okuyor? İşte yeni bölüm hakkında detaylar…