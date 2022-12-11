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Haberler Yaşam Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:24

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruya açan Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında gibi sorular yanıt arıyor. 4 Aralık 2022 tarihli fenomen programın konukları arasında yer alan Batu, 400 binlik soruyu bildikten sonra bir milyonluk sarayı açmayı başardı. Program tarihinde dördüncü defa bu yaşandı. Daha önce Arda Ayten milyon liranın sahibi olmuştu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, nereli? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı, nerede okuyor? İşte yeni bölüm hakkında detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kazandı mı, milyonluk soruyu doğru bildi mi sorusu birçok vatandaş tarafından sıklıkla yanıt arıyor. Program tarihinde dördüncü defa bir yarışmacı son soruyu açabildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, nereli? Batu Alıcı kaç yaşında, nerede okuyor? İşte program hakkında detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

400 BİNLİK SORUYU DOĞRU BİLDİ

Yarışmacı Batu Alıcı, 400 bin TL'lik soruyu doğru bilerek bir milyonluk soruyu açmayı başardı. Soru şu şekildeydi;

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Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor.

Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11 Aralık 2022 ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı kazandı mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.

İşte Batu Alıcı'nın yarışma boyunca bildiği sorular...

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