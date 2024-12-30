KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

Yılbaşı gecesi, televizyon ekranlarında birbirinden özel programlar izleyicileri beklerken, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler büyük ödül için yarışacak. 31 Aralık gecesi, eğlenceli anlar ve sürprizlerle dolu gecede ünlü konuklar birbirinden zorlu sorulara cevap vermek için yarışacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?