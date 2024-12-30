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Haberler Yaşam KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:58

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

31 Aralık gecesi, herkesin büyük bir heyecanla beklediği Yılbaşı özel programları arasında, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümü de yer alıyor. Bu yıl, eğlenceli ve sürprizlerle dolu gecede ünlü isimler yarışacak. 2025 yılına girmeye sayılı saatler kala, ünlü konuklar büyük ödül için ter dökecek. Peki, 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

Yılbaşı gecesi, televizyon ekranlarında birbirinden özel programlar izleyicileri beklerken, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümünde ünlü isimler büyük ödül için yarışacak. 31 Aralık gecesi, eğlenceli anlar ve sürprizlerle dolu gecede ünlü konuklar birbirinden zorlu sorulara cevap vermek için yarışacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI:

atv yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "KİM MİLYONER OLMAK İSTER" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

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KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

31 ARALIK KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Gecenin sürprizi atv ekranlarının sevilen dizisi "BİR GECE MASALI"nın başarılı oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak.

Ekranların sevilen çifti dizideki uyumlarını yarışmada birlikte yarışarak sevenlerine gösterecekler.

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

DOĞU DEMİRKOL

Sevilen oyuncu Doğu Demirkol bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?

BETÜL DEMİR

Betül Demir bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecek.

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