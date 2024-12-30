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KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
17:58
KİM MİLYONER OLMAK OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI: 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı konukları kimler?
31 Aralık gecesi, herkesin büyük bir heyecanla beklediği Yılbaşı özel programları arasında, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel bölümü de yer alıyor. Bu yıl, eğlenceli ve sürprizlerle dolu gecede ünlü isimler yarışacak. 2025 yılına girmeye sayılı saatler kala, ünlü konuklar büyük ödül için ter dökecek. Peki, 31 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel konukları kimler?