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Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet'e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:24
Kurban kesmek, İslam dininde belirli şartları sağlayan Müslümanlar için vacip kabul edilir. Gücü yeten ve dinen gerekli şartları karşılayabilen Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için bazı şartlar gereklidir. Bu şartlar nelerdir? Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet'e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür? İşte, Diyanet açıklaması!