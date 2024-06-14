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Haberler Yaşam Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet'e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:24

Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet'e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?

Kurban kesmek, İslam dininde belirli şartları sağlayan Müslümanlar için vacip kabul edilir. Gücü yeten ve dinen gerekli şartları karşılayabilen Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmek için bazı şartlar gereklidir. Bu şartlar nelerdir? Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet'e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür? İşte, Diyanet açıklaması!

Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet’e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?

Kurban bayramına sayılı günler kala kimler kurban kesebilir, kimler kesemez sorusu yanıt arıyor. Müslüman Alemi her yıl Kurban Bayramında dini vecibelerini yerine getirmek için kurban ibadetini önemsiyor. Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar Diyanet'e göre kimler kurban kesmekle yükümlüdür, kurban kesmek farz mıdır araştırıyor. İşte, konu hakkında Diyanet açıklaması!

Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet’e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?

DİYANET'E GÖRE KİMLER KURBAN KESMEKTE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

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Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet’e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?

KİMLER KURBAN KESEMEZ?

Akıl sağlığı yerinde olmayan, henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, Müslüman olmayanlar ve kurban kesebilecek durumu olmayan kimseler kurban kesmekle yükümlü değiller.

Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet’e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?

KURBAN KESMEK FARZ MIDIR?

Farz değildir; çünkü maddi yeterlilik gerektiren bir ibadettir. Gücü yeten ve dinen gerekli şartları karşılayabilen Müslümanlar kurban kesmekle yükümlüdür. Vacip, güçlü bir sünnet şeklinde adlandırılabilir; yerine getirilmesi gereken yükümlülükler olarak da tanımlanabilir. Kurban kesmek farz değil; ancak vaciptir.

Kimler kurban kesebilir, kimler kesemez? Diyanet’e göre kimler kurban kesmekte yükümlüdür?
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