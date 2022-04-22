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Haberler Yaşam Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 15:04

Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder'in iki ürününü toplatma kararı aldı. Kinder marka Schoko Bons ürününün iki partisi bu gruba giriyor. Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait markanın ürünleri hakkında sorgulama yapanlar Schoko bons nedir? Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, yasaklandı mı, Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradığı biliniyor. Peki Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, neden yasaklandı, içinde ne var?

Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

Kinder Schoko Bons toplatma kararı ardından son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan salmonella virüsü krize sebep oldu. Bazı ülkelerde Kinde'in Schoko Bons ürünlerinin toplatılma kararının ardından ülkemizde de aynı durum var mı diye sorgulama yapılıyor. Peki Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

KİNDER SCHOKO BONS NEDEN TOPLATILIYOR?

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

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Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

SON DAKİKA HABERİ | KİNDER MARKA O ÜRÜNLERE TOPLATMA KARARI GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı verdi. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor? Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var?

SCHOKO BONS NEDİR?

Kinder Schoko Bons bir pakette çoklu olarak satılan minik atıştırmalık çikolatadır. İçi beyaz çikolata dolgulu olan Kinder Schoko Bons, Kinder'in en çok satılan ürünlerinden biri.

KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi

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