Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder'in iki ürününü toplatma kararı aldı. Kinder marka Schoko Bons ürününün iki partisi bu gruba giriyor. Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait markanın ürünleri hakkında sorgulama yapanlar Schoko bons nedir? Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, yasaklandı mı, Schoko Bons neden yasaklandı, içinde ne var? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İngiltere'de başlayan Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi krizi Avrupa'ya da sıçradığı biliniyor. Peki Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, neden yasaklandı, içinde ne var?