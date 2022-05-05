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Haberler Yaşam AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 08:13

AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

Mayıs ayı Kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı an itibariyle milyonların gündeminde yer alıyor. TÜİK bugün Nisan ayı enflasyon verilerini duyururken kira artış oranına da yön vermiş olacak. Sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı bedelini de bu şekilde öğrenmiş olurken "2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren veri bugün belli olacak. İşte TÜFE 2022 Mayıs kira artış oranı zammı ve hesaplama ekranı...

AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıklıyor ve böylelikle her ay olduğu gibi kira artış oranları da belli oluyor. Geçtiğimiz ay Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre; 1000 TL ödeyen vatandaşın kirası yüzde 29,88 artışla 1.298,8 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler Nisan ayı enflasyonunda. Peki, 2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu, ne kadar, kaç TL? İşte hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

2022 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verisi 5 Mart Perşembe günü açıklanacak. Buna göre; kira artış oranı da belli olacak.

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AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

Geçtiğimiz ayın verilerine göre; kira artış oranı şöyle olmuştu...

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %29,88

Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL

Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.

AÇIKLANIYOR! Kira artış oranı 2022 Mayıs ayı için ne kadar oldu? Nisan TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verilerine göre bugün 2022 Mayıs kira artış oranı belli oluyor!

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde %5,46 yıllık bazda yüzde %61,14 olarak gerçekleşti.

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