Mayıs ayı Kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı an itibariyle milyonların gündeminde yer alıyor. TÜİK bugün Nisan ayı enflasyon verilerini duyururken kira artış oranına da yön vermiş olacak. Sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, zamlı bedelini de bu şekilde öğrenmiş olurken "2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren veri bugün belli olacak. İşte TÜFE 2022 Mayıs kira artış oranı zammı ve hesaplama ekranı...