Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıklıyor ve böylelikle her ay olduğu gibi kira artış oranları da belli oluyor. Geçtiğimiz ay Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen bu oran Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti. Buna göre; 1000 TL ödeyen vatandaşın kirası yüzde 29,88 artışla 1.298,8 TL'ye yükselmişti. Şimdi gözler Nisan ayı enflasyonunda. Peki, 2022 Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu, ne kadar, kaç TL? İşte hesaplama ekranı ve tüm detaylar...