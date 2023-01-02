Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 22:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 22:59

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

Kira artış oranı hesaplama ekranı bugünden vatandaşların gündemine geliyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini duyururken Ocak 2023 kira artış oranına da yön verecek. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar detayları merak ederken hatırlatmamız gerekir ki konut kiralarındaki artış geçtiğimiz aylarda yüzde 25 oranında sınırlandırılmıştı. Peki, TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi? İşte merak edilen o detaylar…

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

Kira artış oranı, enflasyon açıklamasının geleceği bugünde vatandaşların gündemine geliyor. Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Bu kritik açıklama öncesinde araştırılan bir konu da "TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?" sorusu oldu. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Peki, Ocak 2023 kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu, kiralardaki zam sınırlaması ne zaman kalkıyor? İşte merak edilen o detaylar.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

KİRA DÜZENLEMESİ

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek
konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.

SON DAKİKA