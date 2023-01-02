KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

Kira artış oranı, enflasyon açıklamasının geleceği bugünde vatandaşların gündemine geliyor. Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Bu kritik açıklama öncesinde araştırılan bir konu da "TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL?" sorusu oldu. Ancak bilindiği üzere Konut kiraları bakımından getirilen artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Peki, Ocak 2023 kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu, kiralardaki zam sınırlaması ne zaman kalkıyor? İşte merak edilen o detaylar.