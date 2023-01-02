KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLA - TEFE TÜFE 2023 Ocak ayında ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış zam sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi?

Kira artış oranı hesaplama ekranı bugünden vatandaşların gündemine geliyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini duyururken Ocak 2023 kira artış oranına da yön verecek. Kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar detayları merak ederken hatırlatmamız gerekir ki konut kiralarındaki artış geçtiğimiz aylarda yüzde 25 oranında sınırlandırılmıştı. Peki, TEFE TÜFE 2023 Ocak kira artış oranı zammı ne kadar oldu, zam kaç TL? Kira artış sınırlaması ne zamana kadar sürecek, bitti mi? İşte merak edilen o detaylar…