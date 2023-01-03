Milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kira artış oranı, enflasyon oranının açıklanmasının ardından gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak. Konut kiraları bakımından getirilen artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu? Ocak 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?