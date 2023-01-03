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Haberler Yaşam Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 09:50

Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kira artış oranı, enflasyon oranının açıklanmasının ardından gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak. Konut kiraları bakımından getirilen artış sınırlaması bulunuyor. Bu da ev sahiplerinin kiralara yüzde 25'ten fazla artış yapamayacağı anlamına geliyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu? Ocak 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

Kira artış oranı enflasyon oranına bağlı olarak merak ediliyor. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini duyururken Ocak 2023 kira artış oranına da yön verecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları en son 5 Aralık'ta açıklandı. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor.

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Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli oldu hem de kira artış oranı belli oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

Kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı 2023 Kira artış oranı hesaplama nasıl ve neye göre yapılır?
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